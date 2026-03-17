Howe carico: "Domani la sfida più importante della carriera. Tonali? Non so se ci sarà"

Il Newcastle si presenta alla sfida contro il Barcellona con entusiasmo e fiducia, come sottolineato dal tecnico Eddie Howe. Il successo ottenuto sul campo del Chelsea ha dato nuova energia alla squadra inglese, convinta di poter competere ad alti livelli anche contro avversari di prima fascia.

L’obiettivo ora è chiaro: superare il Barcellona, dopo i due precedenti stagionali in cui non è arrivata la vittoria. "È la nostra sfida - ha spiegato Howe - li abbiamo affrontati due volte senza riuscire a batterli, ora abbiamo una nuova opportunità per farlo". Il tecnico si aspetta una gara equilibrata, in cui saranno decisivi i dettagli: "Sarà una partita molto combattuta, dobbiamo gestire i loro punti di forza ed essere estremamente efficaci. Ci conosciamo bene ormai, questa è la terza sfida stagionale".

Dai precedenti, Howe trae indicazioni positive: "Abbiamo avuto ottimi momenti in entrambe le partite, creando molte occasioni, ma non è bastato. Il nostro obiettivo è fare quel passo in più". Sul momento della squadra, il tecnico è chiaro: "Stiamo giocando a un livello molto alto, ma contro il Barcellona servirà una prestazione perfetta. Non possiamo permetterci cali".

Qualche dubbio di formazione resta, soprattutto su Sandro Tonali, la cui presenza è ancora incerta: "Valuteremo, non so se sarà abbastanza in forma per giocare". Sicuro assente invece Lewis Miley, mentre c’è speranza per il recupero di Joe Willock, già aggregato al gruppo. Howe punta sulla solidità e sull’atteggiamento: "Dobbiamo difendere bene, concedere pochi spazi ed essere forti nei duelli. Loro hanno giocatori pericolosi, servirà grande attenzione".

Infine, sul peso della gara: "Potrebbe essere una delle più importanti della mia carriera, ma non voglio mettere ulteriore pressione. Dobbiamo solo credere in noi stessi e giocare con coraggio".