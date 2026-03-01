Newcastle ko nonostante la rimonta, Howe: "La Premier League è davvero spietata"

Il momento del Newcastle United si fa delicato, soprattutto davanti al proprio pubblico. La sconfitta interna per 3-2 contro l’Everton ha lasciato scorie pesanti: è il quarto stop consecutivo a St. James’ Park in Premier League, un dato che accende i riflettori sul rendimento dei Magpies.

Nel post-partita Eddie Howe non ha nascosto l’amarezza: “È stata una gara dura. Abbiamo fatto uno sforzo enorme per recuperare due volte, poi abbiamo subito gol subito dopo aver segnato. È una grande delusione. La Premier League è spietata: se non giochi bene, vieni punito”. Parole che fotografano una squadra capace di reagire, ma ancora fragile nei momenti chiave.

Sulla stessa linea Jacob Murphy, che ha definito il ko “un colpo basso”: “Siamo riusciti a rimetterci in partita, ma abbiamo incassato gol evitabili. Le occasioni concesse non sono tante, eppure paghiamo caro ogni errore. Dobbiamo correggerci e restare lucidi, senza farci prendere dal panico”.

Il calendario non aiuta. Prima dell’andata di Champions League contro il Barcellona del 10 marzo, il Newcastle affronterà Manchester United e Manchester City in FA Cup. Tra le due sfide europee, poi, la trasferta a Stamford Bridge contro il Chelsea. Un trittico ad altissima tensione per capire se i Magpies sapranno invertire la rotta.