Huijsen dal 1', occhio a Yamal. Mastantuono out: Real Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali

L'ora del giudizio è arrivata, il primo Clasico della stagione è qui. Sarà Real Madrid-Barcellona al Santiago Bernabeu, per uno scontro diretto infuocato tra le prime due forze della Liga, che si contenderanno lo scettro da re del campionato spagnolo. Per l'occasione sono state diramate le formazioni ufficiali del match e Xabi Alonso ripropone Valverde terzino destro, mentre al fianco di Militao in difesa c'è l'ex Juventus Huijsen. A centrocampo invece preferiti i muscoli di Camavinga e Tchouameni, insieme ad Arda Guler. Jude Bellingham invece il trequartista designato alle spalle di Mbappe e Vinicius.

Lato blaugrana, Hansi Flick conta forzatamente su Szczesny tra i pali, a centrocampo la coppia De Jong-Pedri inamovibile, in avanti e in assenza di Lewandowski ecco Rashford da falso nueve con una trequarti tutta in salsa spagnola tra Lamine Yamal-Fermin Lopez-Ferran Torres.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Güler; Bellingham; Mbappé, Vinicius.

A disposizione: Alexander-Arnold, Asencio, Carvajal, Ceballos, Brahim Diaz, Endrick, F.Garcia, G.Garcia, Lunin, Mastantuono, Mendy, Rodrygo.

Allenatore: Xabi Alonso.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsi, E.Garcia, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres; Rashford.

A disposizione: Aller, Araujo, Bardghji, Bernal, Espart, Casadò, D.Fernandez, Kochen, G.Martin, Torrents.

Allenatore: Hansi Flick.

10ª GIORNATA

Real Sociedad - Siviglia 2-1

19' rig. e 36' Oyarzabal (R), 30' Gudelj (S)

Girona - Oviedo 3-3

38' Vinas (O), 57' Rondon (O), 64' rig. Stuani (G), 83' Ounahi (G), 90' rig. Stuani (G), 98' Carmo (O)

Espanyol - Elche 1-0

47' Romero (E)

Athletic - Getafe 0-1

75' Borja Mayoral

Valencia - Villarreal 0-2

45' G. Moreno rig., 57' Comesana

Maiorca - Levante (26 ottobre, 14)

Real Madrid - Barcellona (26 ottobre, 16.15)

Osasuna - Celta (26 ottobre, 18.30)

Rayo Vallecano - Alavés (26 ottobre, 21)

Betis - Atlético Madrid (27 ottobre, 21)

LA CLASSIFICA

1. Real Madrid 24

2. Barcellona 22

3. Villarreal 20*

4. Espanyol 18*

5. Atletico Madrid 16

6. Betis Siviglia 16

7. Elche 14*

8. Athletic 14*

9. Getafe 14*

10. Siviglia 13*

11. Alaves 12

12. Rayo Vallecano 11

13. Osasuna 10

14. Real Sociedad 9*

15. Valencia 9*

16. Levante 8

17. Maiorca 8

18. Celta Vigo 7

19. Real Oviedo 7*

20. Girona 7*

*una partita in più