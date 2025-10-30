Il Lione si butta via. Da 0-3 a 3-3 contro il Paris FC, Niakhate: "Impossibile non aver vinto"

Il Lione ha vissuto una serata dai sentimenti contrastanti allo stadio Jean Bouin. In vantaggio 3-0 dopo un'ora di gioco, la squadra di Paulo Fonseca si è fatta raggiungere sul 3-3 dal Paris FC nella 10ª giornata di Ligue 1, subendo una rimonta clamorosa che ha generato grande frustrazione. Dopo un avvio perfetto, coronato dal gol di Corentin Tolisso e dalla doppietta di Pavel Sulc, l’OL sembrava avviato verso una vittoria tranquilla. Ma l’espulsione di Abner Vinicius, giudicata forse severa, ha cambiato l’inerzia del match. Il Paris FC ha riaperto la gara con Adama Camara, e nonostante i padroni di casa siano rimasti in dieci, Lione è crollato negli ultimi minuti.

"Deluso… deluso e molto arrabbiato", ha dichiarato Moussa Niakhaté dopo la partita. "Non abbiamo alcuna scusa. Sul 3-1 e in parità numerica dovevamo gestire meglio. È la terza volta che succede, dobbiamo trovare una soluzione". Quinto in classifica, a due punti dal PSG, il Lione ha perso una grande occasione per avvicinarsi alla vetta prima di un calendario impegnativo: Brest, Siviglia in Europa League e il PSG al Groupama Stadium il 9 novembre.

"Dobbiamo assolutamente correggere il tiro", ha aggiunto il difensore senegalese. "Vinciamo contro squadre forti come Marsiglia o Lens, ma poi buttiamo via punti così… Quando sei avanti 3-0, è impossibile non portare a casa la vittoria". Una battuta d’arresto che rischia di lasciare il segno in un Lione comunque protagonista di un ottimo avvio di stagione.