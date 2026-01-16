Il Barcellona fa 11 vittorie di fila con il 2-0 al Racing: adesso mirino sui campionissimi di Rijkaard
Ieri il Barcellona ha staccato il pass per i quarti di finale di Coppa del Re superando il Racing per 2-0. A decidere il match sono state le reti di Ferran Torres (66') e del solito Lamine Yamal, a segno in pieno recupero (95'). Con questo successo, la formazione guidata da Hansi Flick ha inanellato l'undicesima vittoria consecutiva, eguagliando il secondo miglior filotto nella storia del club (striscia già registrata nel 1927, 1956, 2008 e 2015).
Il cammino perfetto dei catalani, iniziato il 29 novembre scorso, ha visto cadere in serie Alaves (3-1), Atletico Madrid (3-1), Betis (5-3), Eintracht Francoforte (2-1), Osasuna (2-0), Deportivo Guadalajara (2-0), Villarreal (2-0), Espanyol (2-0), Athletic Bilbao (5-0), il trionfo nel Clasico contro il Real Madrid (3-2) e l'ultima vittoria in coppa.
Il record assoluto di successi consecutivi appartiene ancora al Barcellona di Frank Rijkaard (stagione 2005/06), capace di arrivare a quota 18. Per eguagliare quel primato leggendario, Flick dovrà battere Real Sociedad, Slavia Praga, Real Oviedo, Copenaghen, Elche, Maiorca e Girona. Il sorpasso storico (19 vittorie) passerebbe invece per la sfida contro il Levante.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30