Neymar fenomeno globale, il Brasile lo vuole al Mondiale: la sua popolarità resta forte

A pochi mesi dall’inizio del Mondiale 2026, la presenza di Neymar Jr. nella lista della Selezione Brasiliana resta un tema caldo. L’attaccante, reduce da una stagione complicata, sta lottando per convincere Carlo Ancelotti a convocarlo già per gli impegni amichevoli di fine marzo. Al momento, lo staff tecnico della CBF ritiene che il fisico del giocatore non sia ancora pronto, ma media e tifosi continuano a considerarlo una delle personalità più rilevanti del calcio brasiliano. E l'assenza ormai sicura di Rodrygo potrebbe aprire a Neymar uno spiraglio.

La sua immagine resta solida e la percezione pubblica inalterata. Secondo l’ultimo studio CelebScore di IBOPE Repucom, Neymar mantiene un indice di riconoscimento superiore al 98%, terzo in Brasile solo dietro a Pelé e Silvio Santos. Valutando 25 parametri, come estetica, comportamento, stile di vita e influenza, Neymar ottiene un punteggio di 79,6, primo tra i calciatori brasiliani e davanti a nomi come Vinícius Júnior, Ronaldo Nazário e Gabriel Medina.

Il suo fascino si conferma trasversale: l'82% della popolazione connessa segue il giocatore e 6 su 10 dichiarano un interesse attivo. Le donne lo apprezzano più degli uomini, mentre la generazione Z (18-29 anni) lo vede come un riferimento per estetica e comportamento, e i Millennial e la Gen X nello stile di vita. Solo gli over 55 mostrano una certa distanza dal fenomeno Neymar.