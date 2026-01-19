Il Barcellona ha sei portieri sotto contratto, ma ne punta un altro: occhi su Remiro

Ad Anoeta ha firmato l’ennesima prova da protagonista contro il Barcellona, ma dalle parti della Ciutat Esportiva Joan Gamper non è stata una sorpresa. Alex Remiro è un profilo seguito da tempo, come scrive Mundo Deportivo: Deco si era informato più volte sulla sua situazione già prima dell’arrivo di Joan Garcia, segno di un interesse mai davvero sopito.

La novità è che lo scenario economico sta cambiando. La scorsa stagione la clausola da 50 milioni rendeva l’operazione proibitiva; dalla prossima estate, invece, con un solo anno di contratto residuo, il prezzo potrebbe scendere sotto i 10 milioni. Una finestra che il Barça conosce bene e che torna a mettere il portiere navarrese sul tavolo.

Il progetto, per presente e futuro, resta comunque centrato su Joan Garcia (24). Anche l’entourage di Remiro ne è consapevole, ma ritiene che il portiere di Cascante possa completare e alzare il livello del reparto come alternativa affidabile, requisito chiave per una grande squadra.

Il comparto portieri, però, è affollato e consta di ben sei portieri sotto contratto attualmente: Ter Stegen (in attesa di un possibile prestito al Girona), Szczesny con clausole di uscita, Iñaki Peña rinnovato e in prestito all’Elche, oltre ai giovani Kochen e “Yako”. Il Barça studia tempi e incastri, senza fretta, ma con la consapevolezza che l’opportunità Remiro esiste.