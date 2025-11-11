Ufficiale
Crisi Swansea: esonerato l'allenatore Alan Sheehan dopo solo sei mesi
Lo Swansea City ha esonerato l'allenatore Alan Sheehan dopo soli sei mesi alla guida del club. I vertici della squadra di Championship hanno ritenuto che un cambio fosse necessario dopo un pessimo inizio di stagione, che vede gli Swans attualmente reduci da quattro sconfitte consecutive. La sconfitta per 4-1 subita in casa contro l'Ipswich Town sabato scorso ha lasciato la squadra al 18° posto in classifica.
Un comunicato del club ha specificato che "i risultati e le prestazioni non soddisfano gli standard attesi in questa fase della stagione". Lo Swansea ha aggiunto che la ricerca del sostituto di Sheehan è già in corso.
