Il Bayern vola, l'ex Kroos vede una Bundesliga già ipotecata: "Che noia... "

Il Bayern Monaco è in testa alla Bundesliga dalla prima giornata e lo scorso fine settimana ha allungato il proprio vantaggio sul secondo in classifica, l'RB Lipsia, a sei punti, nonostante abbia pareggiato 2-2 con l'Union Berlino. Per la leggenda tedesca Toni Kroos, non è una sorpresa vedere il suo ex club guidare la classifica in modo così comodo: "Non mi sorprende particolarmente che il Bayern stia allungando, perché da un lato sono molto forti, e dall'altro non vedo un vero sfidante", ha dichiarato l'ex centrocampista in una intervista concessa nella giornata di oggi a Sport1.

Sulla mancanza di rivali per la squadra di Kompany ha aggiunto: "Il Leverkusen ha subito un restyling completo. Il Dortmund solitamente lotta con la continuità. E non vedo nemmeno il Lipsia come un classico contendente per il Bayern. Ecco perché è relativamente chiaro cosa succederà in questa stagione. Il Bayern, ovviamente, sta facendo molto bene – lo si vede anche in Champions League. Ma in Bundesliga, sfortunatamente, non sarà un anno emozionante".

Toni Kroos ha collezionato un totale di 173 presenze in Bundesliga tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen prima di trasferirsi al Real Madrid nel 2014, dove ha concluso il resto della sua carriera e vinto tutto.