Dugarry critica duramente l'OM di De Zerbi: "Sono stanco. L'obiettivo è essere secondi?"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:19Calcio estero
Michele Pavese

Christophe Dugarry non ha risparmiato critiche all’Olympique Marsiglia guidato da Roberto De Zerbi. Nonostante il successo per 3-0 contro il Brest in Ligue 1, l’ex attaccante e campione del mondo 1998 ha definito la squadra troppo povera nel gioco e poco ambiziosa nei suoi obiettivi: "Sono stanco dell’OM. Ci prendono in giro. Quando guardo giocare questa squadra mi annoio, è mortale", ha dichiarato, evidenziando la mediocrità nonostante alcune prestazioni brillanti, come quelle contro Ajax e PSG.

L’episodio più criticato è la partita contro il Brest: i gol sono arrivati grazie a errori degli avversari, con il portiere che regala il primo e un rigore per il secondo. "Il Brest è stato semplicemente imbarazzante", ha aggiunto. Per Dugarry, il problema non riguarda solo il gioco: "Se l’azionista è contento di spendere 200-400 milioni per vedere questo tipo di partite, buon per lui. Ma è questo l’obiettivo dell’OM? Essere secondi o terzi in Ligue 1 con un tale budget?". Secondo l’ex calciatore, la rosa sarebbe sufficiente per competere su tutti i fronti, inclusa la Champions League, dove i marsigliesi dovrebbero dare tutto fino all’ultimo match.

De Zerbi, dal canto suo, ha ammesso le prestazioni altalenanti delle ultime tre partite e ha preso le sue responsabilità, esprimendo soddisfazione per il gioco visto contro il Brest: "Mercoledì contro l’Atalanta abbiamo giocato male, ma contro il Brest mi sono divertito in panchina". Dugarry resta però scettico e critica anche la tendenza dell’allenatore a cercare scuse.

