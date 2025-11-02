La Liga ha già le sue 4 per la Champions? Espanyol ko, classifica spaccata

L'Alaves stende l'Espanyol: finisce 2-1 grazie ai gol di Denis al 5' e di Boye al 40'. L'Espanyol ha provato a riprenderla con la rete di Roberto Fernandez al 56' e con un secondo tempo all'arrembaggio, ma la difesa rivale e il portiere Sivera hanno retto il muro.

Con questo risultato l'Alaves si porta all'ottavo posto in classifica in questo sorprendente inizio di stagione, mentre l'Espanyol frena la sua corsa. Ora la classifica de La Liga, come si può osservare qua sotto, si spacca già in due (o in tre): un treno che corre per le prime 4 posizioni, mentre l'Espanyol quinta dista già 4 punti dall'Atletico di Simeone. Vediamo di seguito i risultati delle gare già giocate nella Liga spagnola, con la classifica aggiornata.

LALIGA, 11ª GIORNATA



Venerdì 31 ottobre

Getafe - Girona 2-1

Sabato 1 novembre

Villarreal - Rayo Vallecano 4-0

Atlético Madrid - Siviglia 3-0

Real Sociedad - Athletic 3-2

Real Madrid - Valencia 4-0

Domenica 2 novembre

Levante - Celta Vigo 1-2

Alavés - Espanyol 2-1

Barcellona - Elche ore 18.30

Betis - Maiorca ore 21

Lunedì 3 novembre

Oviedo - Osasuna ore 21

CLASSIFICA AGGIORNATA



1. Real Madrid 30

2. Villarreal 23

3. Barcellona 22*

4. Atlético Madrid 22

5. Espanyol 18

6. Getafe 17

7. Betis 16*

8. Alavés 15

9. Rayo Vallecano 14

10. Elche 14

11. Athletic 14

12. Siviglia 13

13. Celta Vigo 13

14. Real Sociedad 12

15. Osasuna 10*

16. Levante 9

17. Maiorca 9*

18. Valencia 9

19. Oviedo 7*

20. Girona 7

*una gara giocata in meno

Classifica marcatori aggiornata nella Liga spagnola:

13 gol: Mbappé (Real Madrid)

7 gol: Julian Alvarez (Atletico Madrid)

6 gol: Etta Eyong (Levante)

5 gol: Muriqi (Maiorca) e Vinicius (Real Madrid)