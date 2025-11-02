La Liga ha già le sue 4 per la Champions? Espanyol ko, classifica spaccata
L'Alaves stende l'Espanyol: finisce 2-1 grazie ai gol di Denis al 5' e di Boye al 40'. L'Espanyol ha provato a riprenderla con la rete di Roberto Fernandez al 56' e con un secondo tempo all'arrembaggio, ma la difesa rivale e il portiere Sivera hanno retto il muro.
Con questo risultato l'Alaves si porta all'ottavo posto in classifica in questo sorprendente inizio di stagione, mentre l'Espanyol frena la sua corsa. Ora la classifica de La Liga, come si può osservare qua sotto, si spacca già in due (o in tre): un treno che corre per le prime 4 posizioni, mentre l'Espanyol quinta dista già 4 punti dall'Atletico di Simeone. Vediamo di seguito i risultati delle gare già giocate nella Liga spagnola, con la classifica aggiornata.
LALIGA, 11ª GIORNATA
Venerdì 31 ottobre
Getafe - Girona 2-1
Sabato 1 novembre
Villarreal - Rayo Vallecano 4-0
Atlético Madrid - Siviglia 3-0
Real Sociedad - Athletic 3-2
Real Madrid - Valencia 4-0
Domenica 2 novembre
Levante - Celta Vigo 1-2
Alavés - Espanyol 2-1
Barcellona - Elche ore 18.30
Betis - Maiorca ore 21
Lunedì 3 novembre
Oviedo - Osasuna ore 21
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Real Madrid 30
2. Villarreal 23
3. Barcellona 22*
4. Atlético Madrid 22
5. Espanyol 18
6. Getafe 17
7. Betis 16*
8. Alavés 15
9. Rayo Vallecano 14
10. Elche 14
11. Athletic 14
12. Siviglia 13
13. Celta Vigo 13
14. Real Sociedad 12
15. Osasuna 10*
16. Levante 9
17. Maiorca 9*
18. Valencia 9
19. Oviedo 7*
20. Girona 7
*una gara giocata in meno
Classifica marcatori aggiornata nella Liga spagnola:
13 gol: Mbappé (Real Madrid)
7 gol: Julian Alvarez (Atletico Madrid)
6 gol: Etta Eyong (Levante)
5 gol: Muriqi (Maiorca) e Vinicius (Real Madrid)