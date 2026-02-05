Ufficiale Il Bayern Monaco risolve il nodo Gnabry: c'è il rinnovo del tedesco fino al 2028

La notizia era nell'aria e adesso è arrivata anche l'ufficialità: Serge Gnabry ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto con il Bayern Monaco. L'annuncio è arrivato nella giornata di oggi, con l'esterno tedesco che ha prolungato fino al giugno del 2028. Questa la nota ufficiale del club bavarese: "Serge Gnabry ha firmato un nuovo contratto con il Bayern fino al 30 giugno 2028. Il suo precedente contratto sarebbe scaduto quest'estate. L'attaccante trentenne è in forza al club di Monaco dal 2017, con cui ha vinto finora sei titoli di Bundesliga, la Champions League, la Coppa del Mondo per Club e molto altro".

Un rinnovo commentato così dal membro del consiglio direttivo per lo sport del club Max Eberl: "Serge Gnabry è cresciuto al Bayern ed è uno dei pilastri assoluti di questa squadra. È estremamente importante sia in campo che nello spogliatoio. Ha vinto tutto con questo club e vuole ancora di più. Questo lo rende un modello. Rappresenta il Bayern".

Parole a cui hanno fatto seguito quelle del calciatore: "Sono entusiasta di poter giocare per il Bayern per altri anni. I colloqui sono sempre stati positivi. Quando ho iniziato al Bayern, non avrei mai pensato che sarei rimasto qui per 10 anni entro la fine di questo contratto. Il mio obiettivo è continuare così. Siamo una vera unità e possiamo raggiungere grandi traguardi. Le ragioni per cui ho rinnovato il mio contratto sono la squadra, gli allenatori, l'intero club, i tifosi, la città e l'ambiente. Mi sento davvero a casa al Bayern".