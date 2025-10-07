Kroos stronca il Barça di Flick: "Bellissimo da vedere, ma vulnerabile in Champions"

Toni Kroos, ex centrocampista del Real Madrid, non usa mezzi termini nel giudicare il Barça di Hansi Flick. Intervistato nel podcast Einfach mal Luppen, il tedesco ha definito la squadra catalana come una delle più spettacolari d’Europa dal punto di vista estetico, ma ha messo in luce le criticità che potrebbero condannarla nelle competizioni europee.

Secondo Kroos, il Barça è "uno dei club più divertenti da vedere, se non il più attraente di tutta Europa", ma la sua ossessione per giocare sempre nello stesso modo lo rende vulnerabile a partire dal 75'. In quei frangenti, l’intensità cala e la squadra non adotta strategie alternative per proteggere il risultato. "Se Pedri, Lamine o Raphinha non sono al top in un determinato giorno, qualsiasi avversario può far loro male e anche eliminarli dalla Champions. L’anno scorso è successo con l’Inter, quest’anno, a prescindere dal turno - ottavi, quarti, semifinali o finale - prima o poi si troveranno un rivale che li eliminerà", ha spiegato.

Kroos distingue tra competizioni: in Liga, il Barça rimane dominante, ma in Champions la rigidità tattica può diventare un problema. Il tedesco suggerisce a Flick di variare il gioco negli ultimi minuti: "Quando sei stanco e non cambi lo stile, diventa evidente che sei esposto. Dovrebbero adottare soluzioni più flessibili per chiudere gli spazi e proteggere il risultato".