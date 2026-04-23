La vittoria contro il Chelsea vale oro: ben 5 giorni di riposo per i giocatori del Brighton

L'allenatore del Brighton, Fabian Hürzeler, ha deciso di premiare i suoi giocatori concedendo loro cinque giorni di riposo dopo la sorprendente vittoria per 3-0 contro il Chelsea. Lo scorso martedì, i "Seagulls" hanno offerto una prestazione dominante, surclassando completamente i londinesi e creando occasioni sufficienti per chiudere il match con uno scarto ancora più ampio.

Seagulls a riposo fino al 2 maggio

Sfruttando il calendario favorevole, che non prevede impegni ufficiali fino alla trasferta del 2 maggio contro il Newcastle, il tecnico tedesco ha optato per una pausa prolungata sia per i calciatori che per lo staff. La convincente vittoria ha permesso al Brighton di issarsi al sesto posto in classifica, consolidando la propria posizione nella corsa alle competizioni continentali.

Il finale di stagione si preannuncia elettrizzante per il club, che resta pienamente in corsa per un piazzamento europeo. A seconda degli incastri finali della Premier League, il Brighton potrebbe addirittura sognare una storica qualificazione alla prossima UEFA Champions League, un traguardo che darebbe ulteriore lustro all'eccellente lavoro svolto da Hürzeler in questa annata.