Brighton, Hurzeler: "Ci prendiamo il punto. Europa? Pensiamo una partita alla volta"

L'allenatore del Brighton, Fabian Hurzeler, ha parlato a Sky Sport dopo il 2-2 col Tottenham: "Non è stata la nostra migliore prestazione, ma abbiamo dimostrato fiducia per tutta la partita. Eravamo lì per vincere, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo giocato bene, dobbiamo crederci per vincere. Devo dire che, per quanto riguarda la prestazione, ci prendiamo il punto. Siamo delusi perché volevamo di più, ma abbiamo dimostrato carattere".

Sulle occasioni in partita: "Abbiamo avuto una grande chance e non siamo riusciti a segnare. Loro hanno segnato con una giocata geniale. Non siamo sempre riusciti a difendere su Xavi Simons e non abbiamo sempre giocato al massimo livello, ma abbiamo dimostrato grande carattere. I nostri subentrati hanno fatto un'enorme differenza quando sono entrati in campo, hanno avuto un grande impatto e questo è positivo".

In chiusura: "Restiamo uniti come gruppo. Oggi non è stata la nostra migliore partita, ma ci prendiamo il punto, siamo ancora in un buon momento". Sulle speranze europee: "Certo, prendiamo gli aspetti positivi, ma sono solo chiacchiere. Ci sono ancora cinque partite importanti da giocare, ci concentriamo una partita alla volta".