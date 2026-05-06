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Robinho Jr risponde a Neymar: "Mi ha ferito, ma è tutto risolto". Addio notifica extragiudiziale

Robinho Jr risponde a Neymar: "Mi ha ferito, ma è tutto risolto". Addio notifica extragiudizialeTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 10:01Calcio estero
Yvonne Alessandro

Robinho Jr ha parlato. Il figlio d'arte della stella brasiliana, tra Real Madrid e Milan, è risultato vittima di una colluttazione con Neymar: nel centro di allenamento del Santos in settimana i due giocatori di Cuca si sono scontrati dopo che il 34enne ha reagito male ad un dribbling subito dal 18enne. Si parla di uno schiaffo e di uno sgambetto, mentre questa notte in occasione della rete di O'Ney contro il Deportivo Recoleta in Coppa Sudamericana è scattato l'abbraccio naturale tra i due.

Robinho Jr si è presentato in zona mista per chiarire la vicenda: "Dico solo che è stata una situazione che mi ha ferito perché lui è il mio idolo, lo amo molto fin da quando ero piccolo", ha esordito il classe 2007. "Quando avevo otto anni mi regalò una maglia e piansi. È stato un errore, si è assunto le sue responsabilità e io sono stato abbastanza uomo da andare da lui e parlarci. È tutto a posto. Si dicono molte cose non vere, è triste che la faccenda abbia preso proporzioni simili. È tutto risolto", ha affermato il giocatore, che ha promesso di ritirare la notifica extragiudiziale contro il club.

Neymar in proposito ha dichiarato poco prima del figlio d'arte di Robinho: "Sono cose che succedono nel calcio, sarebbero dovute rimanere tra noi. C'è stato un malinteso in allenamento, ho avuto una reazione eccessiva, ma subito dopo l'accaduto mi sono scusato. Abbiamo parlato nello spogliatoio e ci siamo chiariti lì", ha detto l'ex Barcellona e PSG in un'intervista a ESPN. "Lui è un ragazzo a cui voglio molto bene, una persona per cui nutro un affetto speciale. È una questione interna al calcio; ho discusso con molti amici, ho litigato con tanti, va così".

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