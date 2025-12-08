Il calcio belga piange Glen De Boeck: l'ex difensore della nazionale è morto a 54 anni

Il calcio belga è in lutto. Glen De Boeck, storico difensore dell’Anderlecht e della Nazionale, è deceduto nella notte tra domenica e lunedì ad Anversa all’età di 54 anni. Lo scorso venerdì era stato colpito da una grave emorragia cerebrale nella sua abitazione, venendo immediatamente ricoverato in condizioni critiche. È morto dopo tre giorni di coma profondo, come annunciato dalla famiglia.

Figura cardine dell’Anderlecht tra il 1995 e il 2005, De Boeck ha disputato oltre 280 partite con la maglia biancoviola, conquistando tre titoli nazionali e affermandosi come uno dei difensori più affidabili della sua generazione. Cresciuto calcisticamente nel Boom e poi lanciato dal Malines, ha indossato per 36 volte la maglia dei Diavoli Rossi, lasciando anche un ricordo indelebile: il gol segnato alla Francia allo Stade de France durante l’amichevole vinta 2-1 nel maggio 2002.

La Federcalcio belga ha espresso "profonda tristezza" per la sua scomparsa, ricordandolo come un giocatore "intelligente, affidabile e dotato di una mentalità esemplare", qualità che lo resero un punto fermo della Nazionale tra il 1993 e il 2002 e membro dei gruppi che parteciparono ai Mondiali del 1998 e del 2002. Terminata la carriera da calciatore, De Boeck aveva intrapreso la strada dell’allenatore. Dopo gli inizi da vice all’Anderlecht, guidò diversi club in Belgio e nei Paesi Bassi, tra cui Cercle Bruges, Beerschot, VVV-Venlo, Waasland-Beveren e Mouscron, fino all’ultima esperienza al Kortrijk nel 2023.