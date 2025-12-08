Messi fa la storia a Miami ma il cuore è a Barcellona. Beckham: "Vuole tornare a viverci"

L'Inter Miami ha vinto per la prima volta nella sua storia il titolo di campione della MLS e Lionel Messi è stato il leader indiscusso. David Beckham, co-proprietario della franchigia insieme ad altri investitori, è riuscito a prolungare il contratto del giocatore fino al 2028 e l’ex stella inglese sogna che l'argentino resti in Florida anche dopo il ritiro, ma i piani del fuoriclasse sono altri.

"Vorrei che Messi vivesse a Miami una volta terminata la carriera, ma Leo mi ha detto che vuole stare vicino al Camp Nou. Non c’è nessun giocatore che ami il Barcellona come lui. Si vede dal logo tatuato sulla gamba e perfino sulla sua borraccia", ha raccontato Beckham dopo la vittoria contro Vancouver per 3-1, che ha consacrato la sua squadra.

Messi, che a 38 anni non pensa ancora al ritiro, punta ora a difendere il titolo di campione del mondo con l’Argentina nel Mondiale che si terrà in estate tra Stati Uniti, Messico e Canada. Nel frattempo, la leggenda argentina ha già inciso il suo nome nella storia dell’Inter Miami, trasformando un club in una squadra vincente, con due trofei conquistati in due stagioni. Beckham celebra il sogno realizzato: "Ho passato molte notti senza dormire, ma ho sempre creduto nell'Inter Miami. Quando ho trovato i partner giusti, ho capito che tutto era possibile. Come dice la scritta sulle nostre maglie: libertà di sognare".