Coppa Araba, Tunisia eliminata: profumo di "biscotto" tra Siria e Palestina nel match decisivo

Il sospetto di un "biscotto" aleggia sulla Coppa Araba 2025 dopo la clamorosa eliminazione della Tunisia. Il match tra Siria e Palestina ha sollevato infatti più di un sospetto: il pareggio per 0-0 tra le due squadre ha consentito a entrambe la qualificazione ai quarti di finale proprio a scapito dei tunisini, reduci da un’ampia vittoria per 3-0 contro il Qatar ma penalizzati dal doppio passo falso contro Siria (0-1) e Palestina (2-2).

A destare scalpore è stata la totale mancanza di intensità tra siriani e palestinesi. Nei minuti finali, la Palestina ha mantenuto il possesso palla nel proprio campo senza subire alcuna pressione dagli avversari, mentre alcuni giocatori siriani erano più intenti a festeggiare con il pubblico. L’immagine delle due squadre unite per celebrare insieme la qualificazione ha ulteriormente alimentato i sospetti di un possibile accordo. I dati statistici confermano la scarsa determinazione: 0,21 e 0,13 expected goals e appena cinque tiri per parte.

Il confronto ha riportato alla memoria della stampa nordafricana il celebre "match della vergogna" tra Austria e Germania Ovest ai Mondiali 1982, quando il risultato favorì entrambe le squadre a discapito dell’Algeria. Oggi, comunque, molti addetti ai lavori preferiscono sottolineare l’aspetto positivo: la qualificazione di due nazioni che negli ultimi anni hanno vissuto conflitti devastanti. Ai quarti di finale, la Palestina affronterà la seconda del Gruppo B (attualmente il Marocco), mentre la Siria se la vedrà con la prima del medesimo gruppo (attualmente Arabia Saudita). La Coppa Araba, giunta alla sua decima edizione, continua così a far discutere, confermandosi una competizione seguita con grande passione nel mondo arabo.