Endrick espulso, avventura al Real finita (per ora): la firma col Lione nei prossimi giorni
Espulso ieri senza giocare neppure un minuto - per proteste della panchina - nella sconfitta del Real Madrid contro il Celta Vigo (0-2), Endrick potrebbe non scendere più in campo in Liga con la maglia dei Blancos in questa stagione. L’attaccante brasiliano sarà infatti con ogni probabilità squalificato e al Real restano soltanto due gare di campionato prima della pausa invernale. Secondo ESPN Brasil, il giovane talento volerà molto presto in Francia.
Da settimane si parla dell'accordo con l’Olympique Lione, trovato con la formula del prestito secco, senza opzione di acquisto, e con metà dello stipendio coperto dal club francese. L’intesa è stata già trovata: Endrick dovrebbe firmare il suo contratto con l’OL tra Natale e Capodanno. Una volta completato il trasferimento, sarà a disposizione di Paulo Fonseca già dal 1º gennaio.
Sempre ESPN aggiunge che il suo debutto con la maglia del Lione potrebbe arrivare immediatamente: il 3 gennaio, nel match di Ligue 1 contro il Monaco. Una data che i tifosi hanno già cerchiato in rosso, pronti a scoprire da vicino uno dei talenti più splendenti del calcio mondiale.
