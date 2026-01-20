Il capocannoniere della Conference League cambia squadra: Kovacevic al Ferencvaros
Il Ferencvaros si rinforza in attacco con un vero bomber croato. È ufficiale l’ingaggio di Franko Kovacevic, centravanti classe 1999 proveniente dagli sloveni del Celje, dove ha vissuto una stagione semplicemente straordinaria: 25 gol e 2 assist in 28 presenze complessive.
Nato l’8 agosto 1999 a Koprivnica, in Croazia, l'attuale capocannoniere della Conference League è un attaccante di 186 centimetri, potente fisicamente ma anche efficace sotto porta. Dopo le prime esperienze nei settori giovanili di club minori croati, nel 2017 approda all’Hajduk Spalato, per poi passare in prestito al Rudeš nel 2019. La sua carriera prende una dimensione internazionale poco dopo, quando si trasferisce in Germania all’Hoffenheim II, dove lascia subito il segno con 7 reti in 12 partite.
Da lì inizia un percorso ricco di esperienze all’estero: prima il prestito negli Stati Uniti al Cincinnati, poi quello al Pafos a Cipro, quindi il trasferimento in Slovenia al Domžale, club con cui realizza 14 gol e 6 assist in 34 gare, confermando una crescita costante. Il ritorno in Germania avviene con il Wehen Wiesbaden, con cui debutta in 2. Bundesliga, andando a segno contro avversari di prestigio come Hertha Berlino, St. Pauli e Paderborn. Successivamente vola in Corea del Sud, al Gangwon, prima dell’ultima, decisiva tappa.
Nell’estate 2025 arriva infatti il prestito al Celje, dove Kovacevic esplode definitivamente. Oltre ai numeri impressionanti in campionato, si mette in mostra anche in Europa: tripletta all’AEK Atene, doppietta allo Shamrock Rovers e tre gol al Lugano nei preliminari di Europa League. Con cinque reti, come detto, guida la classifica marcatori.