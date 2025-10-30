Il Celtic riparte dal 73enne Martin O’Neill: "Sono qui per aiutare ma solo per breve tempo"

Settantatré non solo gli anni di Martin O’Neill, ma è anche - a detta dei cronisti presenti - il numero approssimativo di volte in cui ha ripetuto durante la sua conferenza di presentazione la frase: "Sono solo una soluzione temporanea". Eppure, dopo 7.459 giorni dal suo ultimo match sulla panchina del Celtic, l’irlandese del Nord ha esordito con un perentorio 4-0 sul Falkirk, riaccendendo in un istante il legame tra l’allenatore e il pubblico di Parkhead.

Sul campo, qualche barlume del vecchio carisma si è già visto: intensità, determinazione e una squadra che ha risposto con entusiasmo. Eppure O’Neill ha voluto ribadire che il suo ritorno non segna l’inizio di una nuova era, ma solo un intervento momentaneo. "Ero preoccupato prima della partita, ma è una mia caratteristica", ha ammesso ai microfoni della BBC Sport Scotland. "È legato ai miei terribili problemi di insicurezza".

Un’affermazione sincera, quasi disarmante, che mostra come O’Neill, nonostante l’esperienza e i successi del passato, resti l’uomo umile e passionale che a inizio anni Duemila aveva riportato il Celtic ai vertici. Eppure, il calcio sa sorprendere e chissà che questo "breve incarico" non si trasformi, come già accaduto nella sua prima avventura a Glasgow, in qualcosa di molto più duraturo.