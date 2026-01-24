Ufficiale Il Club Brugge si muove sul mercato: dallo Strasburgo arriva il trequartista Lamarechal

Felix Lemarechal è un nuovo giocatore del Club Brugge. Lo ha annunciato oggi la società belga, con il seguente comunicato ufficiale: "Félix Lemaréchal (22) firma un contratto per tre stagioni e mezzo con il Blauw-Zwart. Il centrocampista offensivo francese di origini ivoriane arriva dall'RC Strasbourg Alsace, dove ha giocato 16 partite in questa stagione. Lemaréchal ha fatto carriera nelle giovanili dell'FC Girondins Bordeaux e dell'AS Monaco, debuttando in Ligue 1 con la prima squadra dell'AS Monaco nel 2021/22.

Dopo un periodo allo Stade Brestois 29, è stato ceduto in prestito al Cercle Brugge per la stagione 2023/24. Nella Jupiler Pro League, Félix ha collezionato 32 presenze, segnando 2 gol e fornendo 5 assist. La stagione successiva, si è trasferito all'RC Strasbourg Alsace, dove ha giocato 46 partite, segnando 5 gol e fornendo 7 assist. Lemaréchal firma un contratto con il Blauw-Zwart fino al 2029. Benvenuto, Felix!".