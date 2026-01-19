Il CT del Senegal si scusa: "Non avrei dovuto dire ai miei giocatori di uscire dal campo"

Le immagini hanno fatto il giro del mondo e sono destinate a restare come uno dei momenti più controversi della storia del calcio. A pochi istanti dalla fine del recupero della finale tra Marocco e Senegal, il rigore concesso ai marocchini - poi fallito clamorosamente da Brahim Díaz - ha fatto esplodere la tensione. Per protesta, i giocatori del Senegal hanno abbandonato il campo, rientrando negli spogliatoi dopo che pochi minuti prima era stato annullato loro un gol giudicato discutibile.

Una scelta clamorosa, che ha congelato la partita per oltre dieci minuti e acceso la rabbia del Marocco. Alla fine, su invito del capitano Sadio Mané, i Lions de la Teranga sono tornati in campo. Poco dopo Diaz ha sbagliato il penalty e, nei supplementari, il Senegal ha conquistato il titolo con una splendida rete di Pape Gueye. Nel post-partita, Walid Regragui non ha nascosto l’indignazione. Il CT marocchino ha parlato di un’immagine "vergognosa" per il calcio africano, accusando apertamente il collega Pape Thiaw di aver oltrepassato il limite. "Fermare una finale davanti agli occhi del mondo non è stato degno. Questo caos ha inciso anche sul rigore di Brahim, anche se non è una scusa", ha dichiarato, assumendosi comunque la responsabilità dell’errore del suo giocatore.

Travolto dalle polemiche e diventato il bersaglio principale dell’opinione pubblica marocchina, Pape Thiaw ha fatto un passo indietro. Ai microfoni di beIN Sports, il CT senegalese ha ammesso l’errore e chiesto scusa: "A caldo ho reagito male. Non avrei dovuto dire ai miei giocatori di uscire. Mi scuso con il calcio". Ha poi riconosciuto che, al netto delle decisioni arbitrali discutibili, il Senegal avrebbe dovuto accettare la situazione. Scuse tardive, forse sincere, ma difficilmente sufficienti a placare la rabbia del Marocco. Perché quella finale, più che per il calcio giocato, verrà ricordata per il caos, le proteste e una frattura profonda che difficilmente si rimarginerà in fretta.