Il figlio di Russo alla Bombonera da avversario. Emozionante omaggio dei tifosi del Boca

Ignacio Russo Cordero, per tutti semplicemente Nacho, ha vissuto una serata intensa. Il giocatore argentino ha parlato dopo la sconfitta del Tigre alla Bombonera contro il Boca Juniors, in una partita carica di emozioni difficili da gestire. Il difensore, figlio di Miguel Ángel Russo, storico allenatore xeneize scomparso poco più di un mese fa, è stato accolto da un’ovazione commovente da parte del pubblico del Boca, che ha voluto rendergli omaggio in un momento dal forte valore simbolico.

Visibilmente toccato da quell’applauso, Nacho ha raccontato quanto fosse stato complicato scendere in campo in uno stadio così legato alla memoria di suo padre. "Dal punto di vista emotivo è stato molto forte, perché lui era qui fino a poco tempo fa", ha confessato. "Ma io dovevo fare il mio dovere: giocare per il Tigre e cercare di vincere. È il mio lavoro e il mio impegno verso il club". Il difensore ha ammesso che il prepartita è stato il momento più difficile da gestire: "Ovviamente, tutto questo ha aggiunto un condimento speciale prima dell’inizio. È impossibile non pensare a lui in un posto come questo".

Una volta iniziato il match, Russo ha cercato di concentrarsi solo sulla partita: "Quando l’arbitro ha fischiato, ho provato a isolarmi e a pensare solo a giocare". Alla fine, però, l’emozione è tornata a farsi sentire. "Vedrò se riuscirò a godermi qualcosa di questo momento, se la rabbia per la sconfitta me lo permetterà, perché è qualcosa che non si ripeterà mai più", ha concluso, consapevole di aver vissuto una serata unica e irripetibile.