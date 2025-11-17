Inghilterra, Bellingham non prende bene la sostituzione. Tuchel: "Decido io, lo accetti"

Thomas Tuchel non fa sconti a nessuno, nemmeno a una delle stelle più luminose della sua Inghilterra. Dopo il successo per 2-0 in Albania, il CT ha criticato la reazione di Jude Bellingham al momento della sostituzione, ricordando pubblicamente che “il comportamento è fondamentale” e che il collettivo viene sempre prima dei singoli. La notizia è riportata da The Guardian.

Bellingham ha accettato il cambio e ha stretto la mano al tecnico, ma Tuchel ha voluto chiarire il punto: “Deve rispettare la decisione. Se un compagno aspetta in panchina, si accetta e si va avanti. Non cambieremo ciò che abbiamo deciso solo perché qualcuno agita le braccia”. Il CT ha lodato l’atteggiamento competitivo del centrocampista, pur sottolineando che impegno, standard e rispetto reciproco non sono negoziabili. Tuchel ha citato anche il caso di Morgan Rogers, rimasto fuori dall’undici titolare per necessità fisiche dopo tante partite disputate col club e con la nazionale: “Non era felice, è normale. Ma il gruppo viene prima”.

Al di là della polemica, Tuchel ha espresso soddisfazione per la qualificazione matematica al Mondiale 2026: otto vittorie in otto partite, nessun gol subito e un Harry Kane da record. Con la doppietta in Albania, il capitano è salito a 77 reti in nazionale, superando Pelé. “Ne abbiamo parlato nello spogliatoio: è la ciliegina sulla torta — ha detto Tuchel —. Mentalità e condizione di Harry sono incredibili. È sempre coinvolto in tutto e al momento è semplicemente eccezionale”.