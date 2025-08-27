Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il futuro incerto di Rabiot: tra Marsiglia, Milan e Premier, pochi giorni per decidere

Il futuro incerto di Rabiot: tra Marsiglia, Milan e Premier, pochi giorni per decidereTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:56Calcio estero
di Michele Pavese

Il caso Adrien Rabiot si avvicina alla sua conclusione. Inserito la scorsa settimana nella lista dei trasferimenti dall’Olympique Marsiglia, il centrocampista francese si sarebbe scusato in privato con l’allenatore Roberto De Zerbi, senza però rilasciare dichiarazioni pubbliche. In ambienti vicini al club si parla di una volontà del giocatore di restare all'OM, nonostante le critiche pesanti della madre-agente Véronique al duo dirigenziale Longoria–Benatia.

Sabato scorso, dopo il successo per 5-2 contro il Paris FC, De Zerbi ha sorpreso tendendo pubblicamente la mano al suo giocatore: "Anche se ha commesso un errore, spero che ci sia la possibilità di ricomporre le cose… Adrien è una brava persona, io non chiudo mai le porte". Un’apertura importante, che tuttavia non ha cambiato la situazione. Anzi, lo scenario che si delinea va nella direzione di una cessione e ci sono già due possibili sostituti: Dani Ceballos del Real Madrid e Florentino Luis del Benfica. Nel frattempo, sul francese si è mosso il Milan: Massimiliano Allegri, molto vicino a Rabiot, avrebbe chiesto alla dirigenza uno sforzo per portarlo in rossonero. .

La concorrenza più temibile arriva però dall’Inghilterra. Il Tottenham sarebbe pronto a presentare un’offerta non appena Bissouma sarà ceduto al Galatasaray, mentre anche l'Aston Villa ha mostrato interesse. I club di Premier dispongono di una potenza economica superiore a quella del Milan. Dopo gli accostamenti al Manchester United in passato, Rabiot è più vicino ad approdare in Inghilterra.

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Milan, Rabiot a giugno disse: "Se chiama Allegri lo ascolto". In attacco spunta Lukebakio... Milan, Rabiot a giugno disse: "Se chiama Allegri lo ascolto". In attacco spunta Lukebakio
Da Rabiot a Vlahovic e Harder, QS in prima pagina: "Milan, i colpi per ripartire"... Da Rabiot a Vlahovic e Harder, QS in prima pagina: "Milan, i colpi per ripartire"
Allegri li ha chiesti, almeno per uno sarà accontentato. Il Milan lavora per Rabiot... Allegri li ha chiesti, almeno per uno sarà accontentato. Il Milan lavora per Rabiot
Altre notizie Calcio estero
Molina e l'Atletico, addio ancora possibile: c'è anche il Nottingham Forest sulle... Molina e l'Atletico, addio ancora possibile: c'è anche il Nottingham Forest sulle sue tracce
La fondazione recente e uno stemma particolare: il Pafos giocherà in Champions League... La fondazione recente e uno stemma particolare: il Pafos giocherà in Champions League
Lunin, futuro incerto: il Fenerbahçe di Mourinho lo vuole al posto di Livakovic Lunin, futuro incerto: il Fenerbahçe di Mourinho lo vuole al posto di Livakovic
LaLiga ha impedito al Barça di indossare le nuove divise nelle prime 2 giornate:... LaLiga ha impedito al Barça di indossare le nuove divise nelle prime 2 giornate: Nike indispettita
Il futuro incerto di Rabiot: tra Marsiglia, Milan e Premier, pochi giorni per decidere... Il futuro incerto di Rabiot: tra Marsiglia, Milan e Premier, pochi giorni per decidere
Bufera su Samuel Eto’o: accusato di corruzione, in Camerun chiedono la sospensione... Bufera su Samuel Eto’o: accusato di corruzione, in Camerun chiedono la sospensione
Liverpool, Ekitike ha già spiccato il volo: 3 gol in 3 partite, Slot se lo gode e... Liverpool, Ekitike ha già spiccato il volo: 3 gol in 3 partite, Slot se lo gode e dimentica Isak
Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi... Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: l’errore fatale (e la carta Rabiot). Inter: l’impatto di Chivu (e quello di Sucic). Juve: l’importanza del mercato “in casa” (e un voto a Bremer). E il Como “troppo straniero”
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
3 Milan: l’errore fatale (e la carta Rabiot). Inter: l’impatto di Chivu (e quello di Sucic). Juve: l’importanza del mercato “in casa” (e un voto a Bremer). E il Como “troppo straniero”
4 La Juventus chiude due cessioni. Ma per gli ultimi colpi in entrata ne servono altre
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 agosto
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Lecce, Nikola Stulic eredita la 9 di Krstovic. Il serbo ha firmato per 4 anni più opzione
Immagine top news n.1 Lookman e la riabilitazione in casa Atalanta. Può tornare a giocare in nerazzurro?
Immagine top news n.2 Allegri li ha chiesti, almeno per uno sarà accontentato. Il Milan lavora per Rabiot
Immagine top news n.3 Juventus, pressing su Kolo Muani: Savona può finanziare l’affare
Immagine top news n.4 Napoli ancora a lavoro per Hojlund. Intanto è tutto pronto per il ritorno di Elmas
Immagine top news n.5 Harder questione di ore, ecco cosa manca. Milan, il punto anche su Rabiot e Musah
Immagine top news n.6 Fiorentina al centro del mercato: Al Hilal su Comuzzo, Nicolussi e Lindelof nomi caldi
Immagine top news n.7 Harder al Milan, a che punto siamo? Accordi ok, ma lo Sporting vuole il sostituto prima di farlo partire
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Marotta spiega la strategia mercato dell'Inter. Ma forse ha detto una bugia... Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Nico Paz: come funziona la recompra del Real Madrid? E i sogni Inter e Spurs...
Immagine news podcast n.2 Serie A in campo: otto volti nuovi da seguire nelle gare di oggi
Immagine news podcast n.3 Finalmente si parte: otto volti nuovi da seguire nelle quattro gare di oggi
Immagine news podcast n.4 Gli ultimi ritocchi che mancano al Torino dopo il colpo Asllani
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Cagni: "Fabregas ha capito che la tecnica viene prima della tattica". Poi consiglia Comuzzo
Immagine news Altre Notizie n.2 Qual è il futuro di Vlahovic? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Gigi Cagni: "Comuzzo ignori l'Arabia. Applausi a Fabregas, Sarri in confusione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, ieri nuovo summit per Kolo Muani: se salta, l'alternativa può essere... Vlahovic
Immagine news Serie A n.2 Pisa, colpi d'esperienza: dopo Cuadrado spuntano le ipotesi Raul Albiol e Mario Rui
Immagine news Serie A n.3 Cagliari, Giulini: "Alessandro Marino un visionario: Olbia la prima U23, progetto top per noi"
Immagine news Serie A n.4 Oristanio arrivato a Parma per le visite mediche: è lui il rinforzo per l'attacco di Cuesta
Immagine news Serie A n.5 Nico Paz incanta con il Como. AS in apertura: il Real prepara il ritorno del suo gioiello
Immagine news Serie A n.6 Sporting, 2 milioni di distanza per Ioannidis. Ottimismo per la chiusura, poi Harder sarà rossonero
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, ecco Salamon per la difesa. Contratto biennale con opzione per il terzo anno
Immagine news Serie B n.2 Pettinari ancora svincolato. Su di lui ci sono Frosinone e Avellino
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 1ª giornata di campionato
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, si lavora per Giorgini del SudTirol: la situazione
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Segre scherza sull'assist a Pierozzi: "Mi deve portare a cena fuori"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, in arrivo il giovane Sardo dal Monza: trovato l'accordo fra le parti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Guidonia, dal Torino arriva a titolo definitivo il 2005 Marchioro
Immagine news Serie C n.2 Sylla saluta il Monopoli, ma rimane in Puglia. Si accaserà al Foggia
Immagine news Serie C n.3 Trapani, pronto un altro innesto a centrocampo. Si avvicina Palmieri del Cittadella
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, Carpani ha già le valigie in mano. Se lo contendono Vicenza e Ternana
Immagine news Serie C n.5 Catania: si lavora per l’arrivo di Miceli, ma il Monopoli continua a fare muro
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone C di Serie C: doppio Cuppone salva il Cerignola
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 In Europa tocca a Roma e Inter: al via la seconda fase della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Le seconde squadre sbarcano anche nel femminile: è il Parma la prima ad annunciarla
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter-Brann, le convocate di Piovani: assente solo Wullaert in attacco
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter, Piovani sulla Champions: "Brann esperto e fisico. Giocheremo col coltello fra i denti"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile pronta alla Preliminare di Champions: le convocati di mister Rossettini
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini: "Battere l'Aktobe. Passare il turno di Champions è obiettivo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Messi e Cristiano Ronaldo? Come Magic e Bird…