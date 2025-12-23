Bayern Monaco, Boey può salutare: due i club interessati. Le condizioni dei bavaresi
Il Bayern Monaco non chiude alla cessione di Sacha Boey nella finestra invernale di calciomercato. Il terzino francese è sul mercato, riporta SkySports DE, e la richiesta del club bavarese si aggira attorno ai 20 milioni di euro, segnale di una disponibilità concreta a valutare offerte.
Al momento, però, la situazione resta fluida. Boey ha respinto diversi sondaggi, intenzionato ad accettare solo una destinazione con ambizioni di alto livello. Il Crystal Palace ha manifestato interesse, ma senza passi formali o trattative avviate, mentre il Galatasaray osserva da vicino l’evolversi dello scenario.
La posizione del Bayern è chiara: l’uscita dovrà avvenire almeno con un prestito accompagnato da obbligo di riscatto, formula ritenuta indispensabile per tutelare l’investimento. I prossimi mesi diranno se si creeranno le condizioni giuste per un addio anticipato.
