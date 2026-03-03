Il giocatore più veloce del mondo gioca in Belgio: nuovo record, battuti Mbappé e Osula

Una cavalcata che ha lasciato tutti a bocca aperta. Nella sfida contro il Gent, Yira Sor si è preso la scena con un’azione devastante: quasi tutto il campo percorso palla al piede prima di firmare il terzo gol del Genk. Ma a impressionare, oltre alla qualità tecnica, sono stati i numeri registrati.

Il centrocampista offensivo nigeriano, 25 anni, ha toccato una velocità massima di 37,7 km/h secondo i dati GPS. Alcune rilevazioni parlano addirittura di un picco a 39,02 km/h, che renderebbe il suo sprint il più rapido registrato negli ultimi due anni tra campionato belga, Premier League e Champions League. Un dato che, stando a quanto riportato da HLN, supera di quasi 0,8 km/h il precedente primato fatto segnare da William Osula al Newcastle. Non solo: la progressione di Sor avrebbe superato anche le migliori punte di velocità attribuite a giocatori come Kylian Mbappé ed Erling Haaland.

Gli addetti ai lavori parlano di un limite quasi estremo per il calcio giocato su erba con i tacchetti. L’ex portiere Frank Boeckx ha spiegato che si tratta di “quasi il massimo che un giocatore può raggiungere in campo”. Una dimostrazione di potenza e atletismo che ha fatto rapidamente il giro d’Europa.