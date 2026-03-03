Getafe, Nyom se l'era segnata: esultanza in faccia a Vinicius dopo l'episodio dell'andata

La sfida tra Real Madrid e Getafe non si è chiusa al triplice fischio. A infiammare il post-partita è stato Allan Nyom, che si è diretto verso la panchina madridista per esultare provocatoriamente davanti a Vinicius Junior. Il brasiliano ha reagito immediatamente, venendo però trattenuto dallo staff e da alcuni compagni prima che la situazione degenerasse.

L’episodio è l’ultimo capitolo di una tensione nata nella gara d’andata del 19 ottobre scorso. In quell’occasione Nyom, entrato all’80’, fu espulso appena 38 secondi dopo per un alterco proprio con Vinicius. Secondo quanto raccontato dall’allenatore del Getafe, José Bordalás, il brasiliano avrebbe ironizzato sul cambio, provocando l'avversario. Bordalás aveva anche accusato Vinicius di aver accentuato un contatto per favorire l’espulsione.

Quattro mesi dopo, Nyom non ha dimenticato. Pur non scendendo in campo al Bernabéu, ha celebrato il successo che ha un sapore di rivincita. È stato lo stesso Bordalás, insieme ad alcuni giocatori del Real, ad allontanarlo per evitare guai peggiori. "Nulla di importante", ha poi minimizzato il tecnico nel dopo gara. La tensione è rientrata solo negli spogliatoi, ma l’episodio racconta il clima nervoso che circonda il Real in questo momento: sconfitte pesanti, nervi tesi e rivalità che si trascinano ben oltre i novanta minuti.