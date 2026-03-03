Ousmane Dembele è tra i candidati ai Laureus Awards. Nella lista c'è anche Jannik Sinner

Il 20 aprile, a Madrid, andrà in scena la 26ª edizione dei Laureus World Sports Awards, uno degli appuntamenti più prestigiosi dello sport mondiale. Tra i candidati al premio di Sportivo dell’Anno spicca il nome di Ousmane Dembélé, fresco vincitore del Pallone d’Oro, chiamato a confrontarsi con autentici fuoriclasse di altre discipline.

In lizza ci sono infatti Jannik Sinner, Armand Duplantis, Marc Marquez, Carlos Alcaraz e Tadej Pogacar: una concorrenza di altissimo livello per un riconoscimento assegnato ogni anno dal 2000 dalla Laureus World Sports Academy. Nell’ultima edizione il premio era andato proprio a Duplantis. Anche Désiré Doué è tra i nominati, nella categoria Rivelazione Mondiale dell’Anno, dopo una stagione 2025 di grande crescita tra club e nazionale. Il talento ventenne del PSG dovrà vedersela con atleti emergenti di primo piano provenienti da basket, tennis, Formula 1 e nuoto.

Presenza importante anche a livello collettivo: il Paris Saint-Germain è candidato come Miglior Squadra dell’Anno, a conferma del peso internazionale raggiunto dal club parigino. La cerimonia si terrà al Palacio de Cibeles di Madrid e a decidere i vincitori sarà la giuria della Laureus Academy. Per Dembélé potrebbe essere un’ulteriore consacrazione globale; per Doué, l’inizio ufficiale di una nuova dimensione internazionale.