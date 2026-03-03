Flamengo, Filipe Luis esonerato subito dopo la conferenza post partita: aveva vinto 8-0

Clamoroso a Rio de Janeiro. Poche ore dopo la travolgente vittoria per 8-0 contro il Madureira al Maracanã, che ha spalancato al Flamengo le porte della finale del Campionato Carioca, Filipe Luis è stato sollevato dall’incarico.

L’ex terzino della nazionale brasiliana - 44 presenze e 2 gol con la Seleção - era alla guida del club dall’ottobre 2024. Eppure, nemmeno un risultato così netto è bastato a garantirgli la permanenza. Secondo ESPN Brasil, il direttore sportivo José Boto avrebbe comunicato la decisione all’allenatore immediatamente dopo la conferenza stampa post-partita. Poco dopo, il club ha diffuso un comunicato ufficiale confermando l’esonero.

La scelta appare ancora più sorprendente considerando il palmarès recente: sotto la sua gestione il Flamengo ha conquistato cinque trofei, tra cui il campionato brasiliano e la Copa Libertadores nel 2025. Tuttavia, l’inizio di stagione era stato complicato. I rossoneri occupano l’11° posto in campionato dopo tre giornate e avevano appena perso la Recopa Sudamericana contro il Lanús, nel doppio confronto tra vincitrici di Libertadores e Sudamericana. A 40 anni, Filipe Luis - che in carriera ha vestito le maglie di Atlético Madrid e Chelsea oltre a quella del Flamengo - paga probabilmente un contesto di aspettative altissime, dove non basta vincere: bisogna convincere sempre.