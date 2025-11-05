Il Liverpool è tornato? Slot: "Prestazione impressionante, dato un segnale di crescita"

Arne Slot ha elogiato la prova "impressionante" del suo Liverpool dopo la vittoria per 1-0 sul Real Madrid in Champions League. Ad Anfield, i Reds hanno conquistato tre punti pesanti grazie a un colpo di testa di Alexis Mac Allister nella ripresa, conquistando il secondo successo consecutivo senza subire gol. "È stata una prestazione impressionante - ha dichiarato Slot in conferenza stampa - perché abbiamo battuto una squadra incredibile, in grande forma, che aveva perso solo una volta. Vincere contro di loro, e farlo con questa qualità, è molto positivo".

Il tecnico olandese ha poi sottolineato come il Liverpool stia ritrovando equilibrio e fiducia dopo un periodo difficile: "Abbiamo avuto una fase complicata, ma stasera abbiamo mostrato solidità e carattere. Giocare in casa, dopo tante trasferte, ci ha aiutato: l’atmosfera è stata straordinaria, i tifosi ci hanno sostenuto per tutti i 90 minuti".

Tra i protagonisti, Slot ha esaltato la prova difensiva di Conor Bradley, chiamato a marcare Vinícius Jr.: "È stato eccezionale. Ha giocato due partite da 90 minuti in tre giorni con un’intensità incredibile. Difendere contro Vinícius non è mai facile, ma lo ha fatto in modo quasi perfetto". Sul match-winner Mac Allister, il tecnico ha spiegato: "Sta tornando al suo meglio dopo un pre-campionato condizionato dagli infortuni. Sta crescendo partita dopo partita, come il resto della squadra".

Slot ha poi riconosciuto la forza offensiva del Real, guidato da Mbappé e Vinícius: "Non puoi controllarli del tutto, ma puoi limitarli. Oggi i miei giocatori lo hanno fatto con disciplina e concentrazione". Infine, un pensiero su Florian Wirtz: "Ha bisogno di tempo per adattarsi alla Premier League. È giovane, ma lavora sodo e crea tante occasioni. Qui non esistono partite facili, ma con questo atteggiamento farà grandi cose".