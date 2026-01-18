Il Liverpool vuole fare il colpo grosso in difesa: nel mirino van de Ven del Tottenham

In Premier League si prepara una possibile trattativa destinata a far rumore. Il Liverpool avrebbe infatti messo nel mirino Micky van de Ven, centrale olandese del Tottenham che in questa stagione si è imposto come uno dei difensori più affidabili e completi del campionato.

Il classe 2001 è sotto contratto con gli Spurs fino al 2029 e rappresenta uno dei punti fermi del progetto tecnico del club londinese, che non ha alcuna intenzione di privarsene a cuor leggero. Eppure, secondo quanto riportato da Fichajes, i Reds sarebbero pronti a fare sul serio, mettendo sul tavolo una proposta da circa 90 milioni di euro pur di convincere il Tottenham ad aprire alla cessione.

Dal canto suo, Van de Ven guarderebbe con interesse a una nuova sfida. L’idea di approdare ad Anfield, giocare al fianco di campioni affermati e competere stabilmente per i principali trofei rappresenterebbe un’occasione difficile da rifiutare. A Liverpool lo considerano il profilo ideale per raccogliere in prospettiva l’eredità di Virgil van Dijk anche in chiave nazionale.

Molto dipenderà dalla posizione degli Spurs, che dovranno decidere se resistere all’assalto o valutare una cessione record. Di certo il Liverpool è alla ricerca di un rinforzo di primo livello per la difesa e l’olandese risponde perfettamente all’identikit tracciato da Anfield.