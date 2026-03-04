Applausi, cori e striscioni: Wolverhampton e Liverpool uniti nel ricordo di Diogo Jota

Wolverhampton e Liverpool si sono affrontati ieri sera per la 29ª giornata di Premier League, in una sfida il cui significato andava oltre il risultato. Un legame speciale infatti unisce questi due club: la memoria di Diogo Jota, che ha vestito la maglia di entrambe le squadre ed è tragicamente scomparso insieme al fratello la scorsa estate in un incidente stradale.

Le due tifoserie hanno voluto ricordarlo in un momento toccante. Al 18° minuto, numero che Jota portava al Molineux Stadium, tutto lo stadio ha osservato un lungo applauso in suo onore. I sostenitori dei Reds presenti hanno inoltre esposto uno striscione con la scritta: "Grazie Diogo, per sempre il nostro numero 20".

Un gesto di grande rispetto, che ha unito i tifosi di due club rivali, celebrando la memoria di un giocatore amato dentro e fuori dal campo. La partita, quindi, è diventata anche un tributo alla sua carriera e al ricordo che ha lasciato nel mondo del calcio.