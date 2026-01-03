Chelsea, sarà addio con Sterling: il Fulham è la via d'uscita per l'esterno inglese

Il futuro di Raheem Sterling sembra ormai lontano da Stamford Bridge. L’esterno offensivo inglese, messo ai margini del progetto tecnico del Chelsea, non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio reale in prima squadra e il suo addio appare sempre più inevitabile. La dirigenza dei Blues non ha lasciato margini di interpretazione: Sterling non rientra nei piani e la separazione potrebbe concretizzarsi già nel mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato da diversi quotidiani inglesi, il classe 1994 sarebbe destinato a restare in Premier League, con il Fulham pronto a farsi avanti. L’ipotesi West Ham, inizialmente valutata, è stata scartata per motivi economici: il Chelsea pretende una cessione a titolo definitivo e gli Hammers non sono disposti a sostenere l’operazione. Uno scenario che ha spalancato la porta ai Whites, interessati a rilanciare un giocatore in cerca di riscatto.

A 31 anni, Sterling vive uno dei momenti più complicati della sua carriera. In questa stagione non ha ancora collezionato nemmeno un minuto ufficiale, un dato emblematico del suo declino all’interno del calcio inglese di vertice. Nemmeno il prestito all’Arsenal nella seconda parte della scorsa stagione ha cambiato la narrazione: una sola rete in 28 presenze, numeri ben lontani dagli standard di un calciatore che, negli anni migliori al Manchester City, era considerato tra i più decisivi del campionato. La trattativa con il Fulham non è ancora chiusa, ma a Londra, sponda Chelsea, la pazienza è ormai finita.