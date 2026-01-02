Rayo beffato, niente sorpasso in classifica: Arambarri fa 1-1 al 92' e salva il Getafe
Il 2026 de LaLiga si apre con un pareggio nell'anticipo della diciottesima giornata. Al Campo de Futbol de Vallecas termina 1-1 la sfida tra Rayo Vallecano e Getafe: i padroni di casa, in vantaggio con De Frutos nel recupero del primo tempo, cullano a lungo il sogno di scavalcare i rivali in classifica, ma la rete di Arambarri al 92' salva gli uomini di Bordalas, che conquistano un punto importantissimo.
Il programma della 18^ giornata de LaLiga
Venerdì 2 giugno
Rayo Vallecano - Getafe 1-1
Sabato 3 giugno
Celta Vigo - Valencia 14:00
Osasuna - Athletic Club ore 16:15
Elche - Villarreal ore 18:30
Espanyol - Barcellona ore 21:00
Domenica 4 gennaio
Siviglia - Levante ore 14:00
Real Madrid - Real Betis ore 16:15
Alaves - Real Oviedo ore 18:30
Maiorca - Girona ore 18:30
Real Sociedad - Atletico Madrid 21:00
La classifica de LaLiga
Barcellona – 46 punti (18)
Real Madrid – 42 punti (18)
Atlético Madrid – 37 punti (18)
Villarreal – 35 punti (16)
Espanyol – 33 punti (17)
Betis – 28 punti (17)
Celta Vigo – 23 punti (17)
Athletic Bilbao – 23 punti (18)
Elche – 22 punti (17)
Getafe – 21 punti (18)
Siviglia – 20 punti (17)
Rayo Vallecano – 19 punti (18)
Osasuna – 18 punti (17)
Mallorca – 18 punti (17)
Alavés – 18 punti (17)
Real Sociedad – 17 punti (17)
Valencia – 16 punti (17)
Girona – 15 punti (17)
Real Oviedo – 11 punti (17)
Levante – 10 punti (16)
La classifica marcatori de LaLiga
1. Kylian Mbappé - 18
2. Ferran Torres - 11
3. Vedat Muriqi - 9
4. Robert Lewandowski - 8
5. Julian Alvarez, Cucho Hernandez, Lamine Yamal, Raphinha - 7
