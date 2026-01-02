Ufficiale In attesa del Taty, il West Ham ingaggia un altro attaccante: dal Gil Vicente ecco Pablo Felipe

Il West Ham accende il mercato con l’ingaggio di Pablo Felipe, giovane attaccante brasiliano che arriva dal Gil Vicente e firma un contratto di quattro anni e mezzo, con opzione per una stagione aggiuntiva. A soli 22 anni, il nuovo numero 19 degli Hammers si è già imposto come uno dei profili più interessanti del campionato portoghese, dove in questa stagione ha realizzato 10 gol in appena 13 presenze di Primeira Liga.

Centravanti potente, fisicamente strutturato e dotato di grande generosità, Pablo è un attaccante moderno: sa finalizzare, creare spazi per i compagni e garantire un contributo costante anche in fase di pressione. Qualità che hanno convinto il nuovo allenatore Nuno Espírito Santo a puntare su di lui come primo rinforzo della sua gestione. Figlio d’arte - il padre Pena ha vestito le maglie di Porto e Braga -, Pablo è nato in Portogallo ma cresciuto calcisticamente in Brasile, prima di tornare in Europa a 16 anni per entrare nel settore giovanile del Famalicão. Dopo il trasferimento al Gil Vicente nel settembre 2024, l’attaccante ha vissuto 18 mesi di crescita costante, attirando l’attenzione dei club di Premier League.

L’approdo a Londra rappresenta ora una grande occasione. Pablo potrebbe essere già convocato per la sfida di sabato contro il Wolverhampton al Molineux. "Sono felicissimo - ha dichiarato - darò tutto per questo club. I tifosi amano chi lotta per la maglia e posso promettere che lascerò ogni goccia di sudore in campo". Il primo colpo è arrivato, tra qualche giorno dovrebbe arrivare anche l'ufficialità dell'ingaggio di Taty Castellanos dalla Lazio.