Lo Sporting frenato dal Gil Vicente, ride il Porto: Farioli domenica può andare a +7

L'ultima giornata del girone d'andata del campionato portoghese si è aperta con il pareggio per lo Sporting. La squadra di Lisbona è stata bloccata dalla rivelazione Gil Vicente: il gol del solito Luis Suarez aveva illuso i biancoverdi, che si sono fatti riprendere a tre minuiti dalla fine da Carlos Eduardo. Un pareggio che fa contento il Porto di Francesco Farioli - atteso dal match in trasferta contro il Santa Clara - che ora può allungare ulteriormente in vetta.

In serata invece vittoria per 2-1 del Guimaraes: il Nacional cade sotto i colpi di Saviolo e Abascal, inutile la rete della bandiera firmata da Labidi al 92'.

1. Porto 46 punti

2. Sporting 42 **

3. Benfica 36

4. Gil Vicente 28 **

5. Braga 26

6. Guimaraes 25 **

7. Famalicao 23

8. Moreirense 21*

9. Estoril 20

10. Estrela 18

11. Rio Ave 17

12. Alverca 17

13. Santa Clara 16*

14. Nacional 16 **

15. Casa Pia 14

16. Arouca 14

17. Tondela 9*

18. AFS 4

* una partita in meno

** una partita in più