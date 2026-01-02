Lo Sporting frenato dal Gil Vicente, ride il Porto: Farioli domenica può andare a +7
L'ultima giornata del girone d'andata del campionato portoghese si è aperta con il pareggio per lo Sporting. La squadra di Lisbona è stata bloccata dalla rivelazione Gil Vicente: il gol del solito Luis Suarez aveva illuso i biancoverdi, che si sono fatti riprendere a tre minuiti dalla fine da Carlos Eduardo. Un pareggio che fa contento il Porto di Francesco Farioli - atteso dal match in trasferta contro il Santa Clara - che ora può allungare ulteriormente in vetta.
In serata invece vittoria per 2-1 del Guimaraes: il Nacional cade sotto i colpi di Saviolo e Abascal, inutile la rete della bandiera firmata da Labidi al 92'.
1. Porto 46 punti
2. Sporting 42 **
3. Benfica 36
4. Gil Vicente 28 **
5. Braga 26
6. Guimaraes 25 **
7. Famalicao 23
8. Moreirense 21*
9. Estoril 20
10. Estrela 18
11. Rio Ave 17
12. Alverca 17
13. Santa Clara 16*
14. Nacional 16 **
15. Casa Pia 14
16. Arouca 14
17. Tondela 9*
18. AFS 4
* una partita in meno
** una partita in più
