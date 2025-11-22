Il Marsiglia è uno spettacolo e infrange record storici: De Zerbi può insidiare il PSG?

Le statistiche non assegnano trofei, ma dicono tanto. In questa prima parte di stagione, l'Olympique Marsiglia sta riscrivendo diversi primati del club; la larga vittoria di ieri sul campo del Nizza (5-1) non ha fatto che rafforzare l’impressione di una squadra in salute, nonostante le parole di Roberto De Zerbi. "Possiamo giocare meglio, non sono soddisfatto del gioco e non lo dico per presunzione. Possiamo migliorare nella costruzione bassa e nella gestione del pallone nella metà campo avversaria. Ma il risultato è ottimo", ha spiegato l’italiano.

Il rigore tattico imposto dal tecnico è apprezzato dai veterani del gruppo, a cominciare da Geoffrey Kondogbia e Pierre-Emerick Aubameyang. Entrambi sanno bene, grazie alle esperienze nei grandi club europei, quanto possa essere pericoloso abbassare minimamente la concentrazione. Il livello di esigenza è al massimo e ci si chiede fin dove possa spingersi questo Marsiglia, soprattutto in Ligue 1, dove il PSG non appare irresistibile. Al momento, l’OM è capolista in attesa della gara serale dei campioni in carica contro il Le Havre.

Il ritmo dei marsigliesi è impressionante: con 28 punti dopo 13 giornate, il club ha eguagliato il suo miglior avvio del XXI secolo, quello del 2014/2015 con Marcelo Bielsa. E non solo: la differenza reti attuale (+21) supera di gran lunga il +15 del 'Loco'. Meglio anche delle stagioni 2020/21 e 2023/24, entrambe concluse con 26 punti dopo la tredicesima giornata. La spinta arriva da un attacco esplosivo, incarnato da Mason Greenwood, ora capocannoniere con 10 reti.

L’inglese ha raggiunto quota 30 gol in Ligue 1 in appena 46 partite, diventando il terzo giocatore della storia dell’OM a tagliare in maniera più rapida questo traguardo. I suoi gol trainano una squadra che ha già segnato 33 reti in campionato: è il miglior bottino dalla stagione 1948/49. Più in generale, nel 2025 l’OM ha firmato il decimo match con almeno quattro gol segnati, un’impresa che non si vedeva dal 1991. E la sensazione è che questa squadra abbia ancora margini per stupire.