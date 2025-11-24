Mbappé extraterrestre, 31 gol in Liga e premio Pichichi: "Senza il Real non lo avrei mai ottenuto"

Kylian Mbappé ha ricevuto il trofeo Pichichi, che lo accredita come miglior marcatore della Liga 2024-2025. L’attaccante del Real Madrid ha raggiunto le 31 reti soprattutto grazie a una seconda parte del campionato spettacolare al suo primo anno con la camiseta blanca e nella massima serie spagnola. "Grazie alla gente di MARCA per questo premio, grazie al Madrid e a tutta la squadra perché senza di loro non avrei ottenuto questo riconoscimento. È un onore per me e sono molto felice. Spero di vincerne molti altri", ha commentato KM10.

Così Mbappé ha superato Lewandowski, che ha chiuso la Liga con 27 gol. Il podio è completato da Budimir, l’attaccante dell’Osasuna che ha trovato 21 centri. Ma il fuoriclasse francese ha dimostrato un livello ultrasonico sui campi della Liga, con 31 reti in 34 partite e in questa stagione in campionato ha già migliorato la media segnature per quanto possibile: 13 gol in 13 giornate disputate. Un gol a partita.

Doppietta. I 31 gol sono valsi anche la Scarpa d’Oro a KM10, ritirata lo scorso 31 ottobre sempre dalle mani del direttore di MARCA come rappresentante della European Sports Media. Kylian ha chiuso la scorsa stagione con 44 gol in 59 partite disputate: 31 in Liga, 7 in Champions, 2 in Coppa del Rey (uno in finale), e un gol ciascuno nella Supercoppa Europea contro l’Atalanta, nella finale della Supercoppa di Spagna contro il Barça, nel Mondiale per club e nella finale Intercontinentale contro il Pachuca.