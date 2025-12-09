Ufficiale Il Nantes cala il jolly: subito a disposizione Deiver Machado, arriva dal Lens

Il Nantes ha ufficializzato l’arrivo di Deiver Machado, con cui il club ha raggiunto un accordo per un contratto di due anni e mezzo, valido fino al termine della stagione 2027-2028. Il laterale sinistro colombiano, ingaggiato come joker per rinforzare immediatamente la corsia mancina, rappresenta un innesto di esperienza in un gruppo che rimane tra i più giovani della Ligue 1.

Nato a Tadó il 2 settembre 1993, Machado si forma calcisticamente all’Atlético Nacional, con cui debutta tra i professionisti nel 2013. Dopo aver indossato le maglie di Alianza Petrolera e Millonarios, si apre per lui la porta dell’Europa grazie al trasferimento al KAA Gent nel 2017. Nel 2020 sbarca in Ligue 1 con il Tolosa, dove rimane un anno prima di passare al Lens, club in cui troverà definitiva consacrazione.

Con i Sang et Or, Machado diventa un elemento chiave del sistema a tutta fascia, partecipando anche alla campagna europea del 2024. Le sue caratteristiche offensive trovano riscontro nei numeri: 9 gol e 8 assist in 117 presenze, a conferma di una notevole capacità di spinta e incursione.

Già nazionale colombiano, Machado ha disputato la recente Copa América e porta con sé un bagaglio internazionale prezioso per la formazione francese. Al Nantes vestirà la maglia numero 27, promettendo energia, corsa e personalità su una fascia che aveva bisogno di nuove soluzioni.