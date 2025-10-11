Ufficiale Preso al Forest, Ross Wilson nuovo ds del Newcastle: "Qui ambizione e volontà, con fiducia"

Ross Wilson scippato al Nottingham Forest, missione compiuta. Il Newcastle ha un nuovo direttore sportivo, come ha annunciato nel comunicato ufficiale: "Sarà responsabile della strategia sportiva, dello sviluppo e del reclutamento per le squadre maschili, femminili e dell’Academy, lavorando a stretto contatto con la dirigenza calcistica e i team esecutivi del club. Arriva dal Nottingham Forest, dove ha ricoperto il ruolo di Chief Football Officer, dopo che il Newcastle United ha attivato la clausola per il suo rilascio".

Prima di approdare al Forest nel 2023, Ross è stato Direttore Sportivo dei Glasgow Rangers, contribuendo alla conquista del primo titolo di campionato dopo dieci anni, alla vittoria della Scottish Cup e al raggiungimento della finale di Europa League. Il nuovo dirigente dei Magpies si è presentato così al suo nuovo club: "Sono assolutamente entusiasta di essere qui al Newcastle. Questo è un club davvero speciale, e comprendo pienamente la passione, l’ambizione e le aspettative dei nostri incredibili tifosi, così come l’ambizione e la volontà della proprietà di continuare a sviluppare e rafforzare ulteriormente il Newcastle".

Sulla trattativa condotta: "Le mie conversazioni con la proprietà sono state estremamente positive, e sono stato anche in contatto regolare con Eddie Howe e David Hopkinson. La fiducia, la coesione e l’allineamento che stiamo costruendo sembrano già molto solidi, e crediamo che l’essere uniti come squadra sarà fondamentale mentre continuiamo a far progredire insieme il club".

Cosa punta al Newcastle: "Sono entusiasta di lavorare con tutti nei diversi settori del nostro dipartimento calcistico. Qui si sta già svolgendo un lavoro eccellente e, dalla prima squadra alla squadra femminile fino all’Academy, il mio obiettivo è quello di valorizzare quanto già esiste, rafforzare nel tempo le nostre strutture e lavorare con il nostro staff per creare ambienti in cui giocatori e dipendenti possano continuare a prosperare".