Mbappé inarrestabile, fissato il grande obiettivo: punta ai 61 gol di Ronaldo nel 2014/15

Kylian Mbappé sta dominando in Spagna. Con 14 gol segnati in appena 10 partite tra tutte le competizioni, l’attaccante francese del Real Madrid mostra una continuità impressionante. Se riuscirà a mantenere questo ritmo, potrebbe superare la soglia simbolica dei 60 gol stagionali, un traguardo che lo porrebbe addirittura davanti a Cristiano Ronaldo, che nella sua migliore annata madrilena aveva realizzato 61 reti. "Spero un giorno che i tifosi sognino con me come hanno fatto con Cristiano", ha confidato recentemente Mbappé in un’intervista a Movistar+, e con questo ritmo il suo desiderio potrebbe presto diventare realtà.

Intorno a lui tutto funziona alla perfezione. Il trio con Vinicius e Arda Güler sostiene praticamente da solo il Real Madrid: insieme hanno realizzato l’85% dei gol della squadra. Tuttavia, è proprio l’ex Paris Saint-Germain ad essere il cardine del reparto offensivo, trasformando ogni pallone in un’occasione. Il 26enne sembra aver trovato nella capitale spagnola il contesto ideale per sfidare la storia: quella dei bomber straordinari capaci di infrangere ogni record, alla stregua di CR7 o Karim Benzema.

La combinazione di talento, tecnica, rapidità e senso del gol fa di Mbappé un giocatore unico, in grado di riscrivere i numeri del club e della Liga. Ogni sua giocata diventa un momento decisivo e, per il Real, avere un trascinatore del genere significa puntare a grandi traguardi sia in campionato che in Champions League.