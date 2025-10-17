Marsiglia da titolo? De Zerbi: "Un conto è sognare, ma c'è una squadra che ha dominato ovunque"

Roberto De Zerbi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Ligue 1 contro il Le Havre. Il suo Marsiglia è in stato di grazia, avendo vinto le ultime 4 gare di campionato fra cui la sfida contro il Paris Saint-Germain, ora distante solamente un punto. Davvero l'OM può sognare il titolo? Ecco cosa ne pensa il tecnico italiano:

"I giocatori non ne parlano apertamente perché una squadra (il PSG) ha dominato completamente il campionato, ha dominato anche in Europa e ha raggiunto la finale del Mondiale per Club. Il loro livello è molto, molto alto. Sognarlo (il titolo) è un'altra cosa. Lo sogniamo tutti, ma dirlo... è un po' come vendere qualcosa che non è concreto. Stiamo cercando di fare tutto il possibile per arrivare in fondo e magari vincere più di un titolo. Siamo tutti capaci di dire cose, ma abbiamo bisogno di fatti. Dobbiamo smettere di parlare e continuare quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi".

Su Pavard

"Abbiamo parlato molto del suo ruolo. Generalmente difendiamo a quattro, ma quando abbiamo la palla difendiamo a tre. Può giocare come terzino o difensore centrale a seconda della partita. Abbiamo sette partite e avremo l'opportunità di vederlo giocare in questi diversi ruoli".

8ª GIORNATA

Paris Saint-Germain - Strasburgo (17 ottobre, 20.45)

Nizza - Lione (18 ottobre, 17)

Angers - Monaco (18 ottobre, 19)

Marsiglia - Le Havre (18 ottobre, 21.05)

Lens - Paris FC (19 ottobre, 15)

Lorient - Brest (19 ottobre, 17.05)

Rennes - Auxerre (19 ottobre, 17.15)

Tolosa - Metz (19 ottobre, 17.15)

Nantes - Lille (19 ottobre, 20.45)

LA CLASSIFICA

1. Paris Saint-Germain 16

2. Olympique Marsiglia 15

3. Lione 15

4. Racing Strasburgo 15

5. Lens 13

6. Monaco 13

7. Lilla 11

8. Paris FC 10

9. Rennes 10

10. Tolosa 10

11. Brest 8

12. Nizza 7

13. Lorient 8

14. Nantes 6

15. Auxerre 6

16. Le Havre 6

17. Angers 5

18. Metz 2

MARCATORI

5 reti: Fati (Monaco) e Panichelli (Strasburgo)

4 reti: Kebbal (Paris FC) e Lepaul (Rennes)

3 reti: Del Castillo (Brest), Ndiaye e Soumaré (Le Havre), Pagis e Tosin (Lorient), Aubameyang (Marsiglia), Diop (Nizza), Barcola e Joao Neves (Paris Saint-Germain), Magri (Tolosa)

9ª GIORNATA

Paris FC - Nantes (24 ottobre, 20.45)

Brest - Paris Saint-Germain (25 ottobre, 17)

Monaco - Tolosa (25 ottobre, 19)

Lens - Marsiglia (25 ottobre, 21.05)

Lille - Metz (26 ottobre, 15)

Angers - Lorient (26 ottobre, 17.15)

Auxerre - Le Havre (26 ottobre, 17.15)

Rennes - Nizza (26 ottobre, 17.15)

Lione - Strasburgo (26 ottobre, 20.45)