Liverpool-Man United, big match tra due squadre in crisi. Slot: "Si spera in una scintilla"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:41Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Arne Slot, tecnico del Liverpool, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Manchester United. Il tecnico olandese ha fatto il punto sull'infermeria:

"Alisson non giocherà e non ci sarà nemmeno la prossima settimana. È difficile dire quando tornerà, perché la fase finale di riabilitazione può avere aspetti positivi e negativi" fa sapere Slot, confermando pertanto che il brasiliano salterà anche la partita di Champions League contro l'Eintracht Francoforte e la sfida di campionato contro il Brentford.

Il Liverpool in compenso recupera Ryan Gravenberch e potrebbe riuscire ad avere Ibrahima Konate.

Su Alexander Isak: "Ora che ha avuto le sue cinque o sei settimane di pre-campionato, la sua forma fisica è vicina al livello che dovrebbe essere. D'ora in poi potremo giudicarlo in modo imparziale. La sua pre-stagione è ormai finita, ha giocato alcune partite, quindi vedremo dove si troverà nelle prossime settimane".

Sul momento complicato della squadra: "Questi giocatori potrebbero aver bisogno di me, ma non credo che ne abbiano bisogno per dire loro cosa è successo. Abbiamo perso 3 partite con un margine molto ristretto. Due volte all'ultimo minuto, una era un rigore, avremmo dovuto annullarlo con il VAR. Non dovremmo dipendere dai margini, la trasferta contro il Chelsea è normale, è una partita equilibrata, in parte, ma i risultati non mentono. Se perdi 3 partite di fila devi fare meglio. Questi giocatori non si svegliano la notte con questo, ma dobbiamo esserne consapevoli e reagire. Dobbiamo creare delle abitudini, sia che vinciamo che perdiamo, ma dopo 3 sconfitte si spera in una scintilla o in un uno o due percento in più da noi e dai nostri tifosi domenica.

"Immagino che tutti stiano parlando della corsa ora, non lo so. È solo la situazione così com'è. Meglio giocare di nuovo la prossima partita piuttosto che parlarne per due settimane. Quello che apprezzo dei giocatori di alto livello è che non si nota nulla se vincono tre partite o perdono, si preparano sempre allo stesso modo, il mondo esterno è concentrato sui risultati e anche noi, non li neghiamo qui: dobbiamo fare meglio. Dieci partite sono state alla pari e stiamo cercando di lavorare ogni giorno per colmare il divario."

8ª GIORNATA

Nottingham Forest - Chelsea (18 ottobre, 13.30)
Brighton - Newcastle (18 ottobre, 16)
Burnley - Leeds (18 ottobre, 16)
Crystal Palace - Bournemouth (18 ottobre, 16)
Manchester City - Everton (18 ottobre, 16)
Sunderland - Wolverhampton (18 ottobre, 16)
Fulham - Arsenal (18 ottobre, 18.30)
Tottenham - Aston Villa (19 ottobre, 15)
Liverpool - Manchester United (19 ottobre, 17.30)
West Ham - Brentford (20 ottobre, 21)

LA CLASSIFICA
1. Arsenal 16
2. Liverpool 15
3. Tottenham 14
4. Bournemouth 14
5. Manchester City 13
6. Crystal Palace 12
7. Chelsea 11
8. Everton 11
9. Sunderland 11
10. Manchester United 10
11. Newcastle 9
12. Brighton 9
13. Aston Villa 9
14. Fulham 8
15. Leeds 8
16. Brentford 7
17. Nottingham Forest 5
18. Burnley 4
19. West Ham 4
20. Wolverhampton 2

MARCATORI

9 reti: Haaland (Manchester City)
6 reti: Semenyo (Bournemouth)
4 reti: Igor Thiago (Brentford) e Anthony (Burnley)

9ª GIORNATA

Leeds - West Ham (24 ottobre, 21)
Chelsea - Sunderland (25 ottobre, 16)
Newcastle - Fulham (25 ottobre, 16)
Manchester United - Brighton (25 ottobre, 18.30)
Brentford - Liverpool (25 ottobre, 21)
Arsenal - Crystal Palace (26 ottobre, 15)
Aston Villa - Manchester City (26 ottobre, 15)
Bournemouth - Nottingham Forest (26 ottobre, 15)
Wolverhampton - Burnley (26 ottobre, 15)
Everton - Tottenham (26 ottobre, 17.30)

