Domani si gioca il Klassiker, Kompany: "Vincere queste partite sono un trofeo a sé stante"

Tempo di Klassiker, sabato 18 ottobre alle ore 18.30 all'Allianz Arena: Bayern Monaco contro Borussia Dortmund, prima contro seconda. Quattro punti di distanza, partita che può sancire un importante allungo da parte dei bavaresi, che fin qui hanno vinto tutte le partite.

Vincent Kompany, tecnico del Bayern, è intervenuto al canale ufficiale della Bundesliga alla vigilia della partita. Ecco le sue parole: "Continuiamo ad andare avanti, è molto semplice. Le partite sono finite, appartengono al passato. Ora si tratta di vincere di nuovo".

Sempre il belga, intervenuto anche in conferenza stampa, ha dichiarato: "Questo tipo di partite, queste vere partite di vertice, sono quasi un trofeo a sé stante. Non importa se hai perso cinque partite o ne hai vinte cinque: vuoi vincere questa partita. Poi il resto verrà da sé. Non ha nulla a che fare con i record o i tre punti: vogliamo solo battere il Dortmund. È così semplice".

7ª GIORNATA

Union Berlino - Borussia Monchengladbach (17 ottobre, 20.30)

Colonia - Augsburg (18 ottobre, 15.30)

Heidenheim - Werder Brema (18 ottobre, 15.30)

Mainz - Bayer Leverkusen (18 ottobre, 15.30)

Lipsia - Amburgo (18 ottobre, 15.30)

Wolfsburg - Stoccarda (18 ottobre, 15.30)

Bayern Monaco - Borussia Dortmund (18 ottobre, 18.30)

Friburgo - Eintracht Francoforte (19 ottobre, 15.30)

St. Pauli - Hoffenheim (19 ottobre, 17.30)

LA CLASSIFICA

1. Bayern Monaco 18

2. Borussia Dortmund 14

3. RB Lipsia 13

4. Stoccarda 12

5. Bayer Leverkusen 11

6. Colonia 10

7. Eintracht 9

8. Amburgo 8

9. Friburgo 8

10. St. Pauli 7

11. Hoffenheim 7

12. Werder Brema 7

13. Union Berlino 7

14. Augusta 6

15. Wolfsburg 5

16. Magonza 4

17. Heidenheim 3

18. Borussia Monchengladbach 3

MARCATORI

11 reti: Kane (Bayern Monaco)

5 reti: Luis Diaz (Bayern Monaco) e Uzun (Eintracht Francoforte)

4 reti: Guirassy (Borussia Dortmund), Asllani (Hoffenheim), Ansah (Union Berlino)

8ª GIORNATA

Werder Brema - Union Berlino (24 ottobre, ore 20.30)

Amburgo - Wolfsburg (25 ottobre, ore 15.30)

Augsburg - Lipsia (25 ottobre, ore 15.30)

Eintracht Francoforte - St. Pauli (25 ottobre, 15.30)

Hoffenheim - Heidenheim (25 ottobre, 15.30)

Borussia Monchengladbach - Bayern Monaco (25 ottobre, 15.30)

Borussia Dortmund - Colonia (25 ottobre, 18.30)

Bayer Leverkusen - Friburgo (26 ottobre, 15.30)

Stoccarda - Mainz (26 ottobre, 17.30)