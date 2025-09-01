Ufficiale Il Newcastle reinveste parte dell'incasso per Isak acquistando Yoane Wissa

Il Newcastle rende noto l'acquisto dell'attaccante Yoane Wissa. L'attaccante congolese, 28 anni, si è trasferito a titolo definitivo dal Brentford. I Magpies hanno sborsato 55 milioni di sterline. Il giocatore ha siglato un contratto di lunga durata.