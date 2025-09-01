Ufficiale
Il Newcastle reinveste parte dell'incasso per Isak acquistando Yoane Wissa
TUTTO mercato WEB
Il Newcastle rende noto l'acquisto dell'attaccante Yoane Wissa. L'attaccante congolese, 28 anni, si è trasferito a titolo definitivo dal Brentford. I Magpies hanno sborsato 55 milioni di sterline. Il giocatore ha siglato un contratto di lunga durata.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta da 7: il pagellone del mercato di TMW
Le più lette
1 Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta da 7: il pagellone del mercato di TMW
Ora in radio
11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta da 7: il pagellone del mercato di TMW
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile