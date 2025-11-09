Super Lig aperta: cade il Gala, Fenerbahce a -1. Shomurodov resta il re dei gol
Si conclude la 12esima giornata nella Super Lig turca. Nella giornata di oggi la capolista Galatasaray è incappata in una clamorosa sconfitta di misura contro il Kocaelispor (1-0). Non ha sbagliato la propria gara invece il Fenerbahce, che ha superato 4-2 il Kayserispor portandosi ad un solo punto dalla vetta. Vittoria anche per il Samsunspor, ora quarto, per 1-0 contro l'Eyuspor.
Fra i marcatori spicca ancora l'ex Roma Eldor Shomurodov, a segno anche venerdì contro il Genclerbirligi: è in vetta alla classifica a 8 reti insieme a Ounachu. Vediamo di seguito tutti i risultati della 12^ giornata e la classifica aggiornata.
Super Lig, programma completo 12esima giornata
Venerdì 7 novembre
Genclerbirligi - Basaksehir 2-1
Sabato 8 novembre
Gaziantep - Rizespor 2-2
Trabzonspor - Alanyaspor 1-1
Kasimpasa - Goztepe 0-2
Antalyaspor - Besiktas 1-3
Domenica 9 novembre
Karagumruk - Konyaspor 2-0
Kocaelispor - Galatasaray 1-0
Fenerbahce - Kayserispor 4-2
Samsunspor - Eyuspor 1-0
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Galatasaray 29 punti
2. Fenerbahce 28
3. Trabzonspor 25
4. Samsunspor 23
5. Goztepe 22
6. Besiktas 20
7. Gaziantep 19
8. Alanyaspor 15
9. Konyaspor 14
10. Rizespor 14
11. Kocaelispor 14
12. Basaksheir 13
13. Antalyaspor 13
14. Genclerbirligi 11
15. Kasimpasa 10
16. Kayserispor 9
17. Eyuspor 8
18. Karagumruk 7
La classifica marcatori aggiornata
8 gol: Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir) e Paul Ounachu (Trabzonspor)
6 gol: Mauro Icardi (Galatasaray), Youssef En-Nesyri (Fenerbahce), Umut Nayir (Konyaspor)