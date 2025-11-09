Liverpool, Van Dijk sul gol annullato: "Se rispondo, parlate solo di questo nella sosta"

Il Liverpool torna a perdere dopo le due vittorie contro Aston Villa e Real Madrid che avevano fatto tornare il sorriso alla squadra di Arne Slot. I Reds sono caduti per 3-0 contro il Manchester City, ma sul parziale di 1-0 è stato annullato un gol al difensore del Liverpool, Virgil van Dijk.

Lo stesso centrale olandese ha parlato dell'episodio a Sky Sports, dimostrando grande intelligenza nel prevenire polemiche che evidentemente non considera utili per la crescita della squadra: "Nel calcio sono gli arbitri a prendere le decisioni chiave e noi dobbiamo affrontarle in campo. Dal mio punto di vista, non ha senso discutere di questo. La realtà è che abbiamo perso 3-0 e questo è un duro colpo.

Poi ha aggiunto: "Non importa cosa dico sul gol annullato, perché tutto ciò che dirò finirà sui media e tutta la sosta per le nazionali sarebbe incentrata sul mio commento sulla decisione. Mi concentro solo sul fatto che abbiamo perso. Voi ragazzi potete discutere se avrebbe dovuto essere assegnato o meno".

Sulla gara ha spiegato: "Il primo tempo è stato difficile, loro erano molto più a loro agio con la palla ed era difficile per i nostri ragazzi metterli sotto pressione. Non credo che ci siano stati molti pericoli, ma Doku ha fatto una buona partita ed è stato difficile per Conor [Bradley] nell'uno contro uno a tratti. Non credo che fossimo in grossi guai, ma avremmo potuto fare di meglio. Abbiamo dovuto dare il massimo nel secondo tempo. Abbiamo avuto più slancio nel possesso palla, ma il pressing non è stato sufficiente".

Sulla mancanza di continuità dei Reds: "Si tratta di trovare costanza e andare avanti. Ora andiamo nei nostri paesi, manteniamoci in forma e siamo pronti per una grande corsa. Non molleremo mai. Siamo a novembre e siamo pronti per una lunga stagione e una grande battaglia".